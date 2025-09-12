İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Xəzərin səviyyəsinin azalmasının qarşısını almaq üçün görüləcək işlər açıqlanıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    • 12 sentyabr, 2025
    • 14:06
    Xəzərin səviyyəsinin azalmasının qarşısını almaq üçün görüləcək işlər açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Xəzər dənizinin səviyyəsinin azalmasının qarşısını almaq məqsədilə Azərbaycanda müxtəlif su konservasiya və su idarəetmə tədbirləri həyata keçiriləcək.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) Suların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidmətinin Kadastr uçot və reyestr şöbəsinin müdiri Rafiq Verdiyev deyib.

    Onun sözlərinə görə, su ehtiyatlarından səmərəli istifadəni təmin etmək üçün sahilyanı zonaların optimal idarəetmə planı hazırlanacaq və ərazinin ekosistemi qorunacaq: "Eyni zamanda, Şimal çayları, xüsusilə Peçora çayının Kama-Volqa vasitəsilə Xəzərə axınının artırılması məsələsi müzakirə edilir".

    R. Verdiyev bildirib ki, Xəzər dənizinə əlavə suyun yönləndirilməsi üçün meşə salınması və suyun çaylara daxil olmasını təmin edən konservasiya tədbirləri də planlaşdırılır: "Magistral kanalların bərpası və betonlaşdırılması yolu ilə su itkisi minimuma endiriləcək və əlavə suyun Xəzərə yönəldilməsi mümkün olacaq".

    Son dörd ildə Xəzər dənizinin səviyyəsində 24 santimetr azalma qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) Suların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidmətinin Kadastr uçot və reyestr şöbəsinin müdürü Rafiq Verdiyev Bakıda keçirilən 2-ci Beynəlxalq Su Təsərrüfatı Sərgi və Konfransı – "Baku Water Week" (Bakı Su Həftəsi) çərçivəsində baş tutan "Ətraf mühitin qorunması texnologiyaları və təcrübələri" adlı panel müzakirələrində deyib.

    Onun sözlərinə görə, səviyyənin enməsinin əsas səbəbləri yağıntıların azalması və temperaturun yüksəlməsidir. 

    R.Verdiyev alimlərin proqnozlarına əsaslanaraq qeyd edib ki, iqlim dəyişmələrinin davam etməsi Xəzər dənizi sahillərində ekoloji və iqtisadi problemlərə gətirib çıxara bilər.

    ADSEA Rafiq Verdiyev Xəzər dənizi
    За последние 4 года уровень Каспийского моря снизился на 24 см
    Caspian Sea level drops 24 cm over past four years

    Son xəbərlər

    14:13

    Bu il Azərbaycanda karbamid istehsalı 3 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    14:12

    Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Kiyevdədir

    Digər ölkələr
    14:10
    Foto

    Qubada Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:08
    Foto

    Yalçın Rəfiyev Praqada iqlim forumunda iştirak edib

    Xarici siyasət
    14:08

    İlk köç karvanı Badara kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:06

    Xəzərin səviyyəsinin azalmasının qarşısını almaq üçün görüləcək işlər açıqlanıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    14:02

    Papikyan NATO səfirləri ilə Ermənistan ordusunda islahatları müzakirə edib

    Region
    14:01

    Dördqat SSRİ çempionu yanaraq ölüb

    Fərdi
    13:56

    "Moody's" Orta Dəhlizin potensialının üzə çıxarılması üçün beş əsas vəzifəni açıqlayıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti