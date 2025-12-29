İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Zelenski: Rusiyanın iştirakı ilə dördtərəfli işçi qrupu yaradıla bilər

    Region
    • 29 dekabr, 2025
    • 14:38
    Zelenski: Rusiyanın iştirakı ilə dördtərəfli işçi qrupu yaradıla bilər

    Rusiya nümayəndələri müharibənin bitməsi barədə saziş layihəsinin hazırlanması üzrə işçi qrupuna daxil edilə bilərlər.

    "Report" Ukrayna KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Ukrayna-ABŞ işçi qrupu artıq mövcuddur, bu qrup artıq nəticələr göstərib və müvafiq sənədlər hazırlayıb. Həmçinin Avropa tərəfdaşları ilə üçtərəfli işçi qrupu da yaradılıb.

    "Əgər tezliklə dörd tərəf - Ukrayna, Avropa, ABŞ və Rusiya 20 maddəlik planı imzalasalar, onda yəqin ki, texniki qrupun dördtərəfli olması lazım olacaq. Buna normal yanaşırıq. Bilirəm ki, liderlər səviyyəsində və ya müvafiq telefon danışıqları səviyyəsində üçtərəfli - ABŞ, Ukrayna və Rusiya - görüş imkanlarımızla bağlı suallar var. Mən bir daha vurğulayıram: heç kimdən gizlənmirik, müharibənin sonunu yaxınlaşdıra biləcək istənilən variant və formata açığıq", - V.Zelenski qeyd edib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Volodimir Zelenski
    Зеленский: Может быть создана четырехсторонняя рабочая группа с участием РФ

