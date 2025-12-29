Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Зеленский: Может быть создана четырехсторонняя рабочая группа с участием РФ

    В регионе
    • 29 декабря, 2025
    • 14:12
    Зеленский: Может быть создана четырехсторонняя рабочая группа с участием РФ

    Представители России могут быть включены в рабочую группу по наработке проекта соглашения о завершении войны.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    По его словам, украино-американская рабочая группа уже существует, она уже продемонстрировала результаты, наработала соответствующие документы. Также была создана трехсторонняя рабочая группа с европейскими партнерами.

    "Сейчас, если мы будем идти, и я очень надеюсь, что быстро, к 20-пунктовому плану, который должны подписать четыре стороны - Украина, Европа, США и Россия, то, наверное, нужно, чтобы техническая группа была четырехсторонняя. Мы нормально к этому относимся. Я знаю, что есть вопросы относительно наших возможностей трехсторонней встречи – Америка, Украина и Россия – на уровне лидеров или соответствующих телефонных разговоров. Я еще раз подчеркну: мы ни от кого не прячемся, открыты к любым вариантам, форматам, которые могут нас приблизить к окончанию войны", - отметил он.

    Владимир Зеленский Украина рабочая группа Россия мирный план Трампа
    Zelenski: Rusiyanın iştirakı ilə dördtərəfli işçi qrupu yaradıla bilər

    Лента новостей