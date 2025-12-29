İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    907-ci düzəlişin ləğvi ilə bağlı qanun layihəsi böyük diplomatik məna daşıyır - RƏY

    Xarici siyasət
    • 29 dekabr, 2025
    • 14:37
    907-ci düzəlişin ləğvi ilə bağlı qanun layihəsi böyük diplomatik məna daşıyır - RƏY

    ABŞ Konqresində təqdim olunan qanun layihəsi Azərbaycana yardım məhdudiyyətini nəzərdə tutan 907-ci düzəlişin - yəni Azadlığa dəstək aktı çərçivəsindəki bu maddənin tamamilə çıxarılmasını qarşıya məqsəd qoyur.

    Bunu "Report"a siyasi şərhçi Ülviyyə Zülfiqar deyib.

    O qeyd edib ki, bu maddə uzun müddət Azərbaycanla ABŞ arasındakı münasibətlərdə maneçilik törədən addım kimi qalırdı:

    "Torpaqlarımızın Ermənistan tərəfindən işğalı dövründə Azərbaycana qarşı tətbiq edilən bu məhdudiyyətlər reallıqla ziddiyyət təşkil edir və münaqişənin mahiyyətini təhrif edirdi".

    Siyasi şərhçi vurğulayıb ki, qanun layihəsində Azərbaycanın Vaşinqton və onun tərəfdaşları üçün etibarlı və faydalı müttəfiq olduğu vurğulanır, bildirilir ki, bu, son illərdə iki ölkə arasında artan əməkdaşlığın siyasi təsdiqidir.

    Ülviyyə Zülfiqar

    "ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin hərbi, siyasi və iqtisadi sahələrdə sıxlaşması bu istiqamətdə öz əksini tapır və Konqresin bəzi üzvləri tərəfindən də sözügedən məqamların rəsmi şəkildə təsdiqlənməsi münasibətlərin dərinləşməsinə işarədir. Qanun layihəsi qeyd edir ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülhün prioritet olduğunu göstərib və sərhədlər, eləcə də ərazi bütövlüyü ilə bağlı razılaşma sülh sazişinin paraflanması ilə təsbit olunub".

    Onun fikrincə, 907-ci maddənin ləğvi həm də uzun müddətdir ki, erməni lobbisi, həmçinin digər qrupların təsiri ilə formalaşan təbliğat köpüyünün məhvi istiqamətində kəsərli amil kimi dəyərləndirilə bilər.

    "Bu qanun layihəsi ilə bağlı məsələ sadəcə bir hüquqi düzəliş deyil həm də böyük diplomatik məna daşıyır, bu həm də Azərbaycanla ABŞ arasındakı münasibətləri yeni fazaya keçdiyinə işarədir. Bu yenilik həm də Donald Trampın hakimiyyətə gəlməsindən və məsələlərə əvvəlki administrasiyadan fərqli olaraq obyektiv yanaşmasından irəli gəlir", - o deyib.

    907-ci düzəliş Azərbaycan ABŞ

    Son xəbərlər

    15:03

    Prezident 2026-cı il üçün ehtiyac meyarını təsdiqləyib

    Maliyyə
    15:03

    Azərbaycan idmançısı 2 illik diskvalifikasiya olunub

    Fərdi
    15:02

    Səfir: ABŞ və Ermənistan həlledici sferalarda yeni birgə təşəbbüslər başladır

    Region
    15:00

    Azərbaycanda 2029-cu ilə dövlət borcunun ÜDM-ə nisbətinin yuxarı həddi müəyyən edilib

    Maliyyə
    14:59

    Yunanıstanda miqrantları daşıyan qayıq batıb: ölən və itkin düşənlər var

    Digər ölkələr
    14:56

    Azərbaycanda Xəzərin suyunun duzsuzlaşdırılması üzrə zavodun tikintisinə dair layihə şirkəti yaradılıb

    Biznes
    14:56

    Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva "Rənglərdə yaşanan 10 il" mövzusunda keçirilən sərgidə iştirak ediblər

    Mədəniyyət siyasəti
    14:46

    Azərbaycan neft məhsullarının Gürcüstan üzərindən Ermənistana ixracı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    14:42

    Prezident Dövlət sosial müdafiə fondunun 2026-cı il büdcəsini təsdiqləyib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti