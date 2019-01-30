Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "За последние 15 лет было создано 2 миллиона новых рабочих мест. А численность населения увеличилась на 1,6 миллиона человек. Это тоже прекрасный показатель. Чем больше будет численность населения, тем стремительнее будет развиваться наша страна".

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг.

"Но, конечно, мы и впредь должны строить свою работу так, чтобы экономическое развитие, создание рабочих мест опережали рост населения, чтобы растущее население было обеспечено работой. Создание новых рабочих мест являлось составной частью программ социально-экономического развития регионов, и, как я уже отметил, создано 2 миллиона рабочих мест. Значительная часть их приходится на долю регионов. Сельское хозяйство увеличилось в 1,7 раза. Уверен, что в дальнейшем рост будет идти более высокими темпами", - сказал Президент Азербайджана.