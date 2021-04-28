Вюсал Керимли: Количество смертей в ДТП с участием автобусов сократилось

Количество аварий с участием пассажирских автобусов в Баку в 2020 году было на 21,2% меньше, чем в 2019 году

Количество аварий с участием пассажирских автобусов в Баку в 2020 году было на 21,2% меньше, чем в 2019 году.

Об этом сообщил Report председатель Бакинского транспортного агентства Вусал Керимли.

"В прошлом году смертность в результате этих аварий снизилась на 9% , а травматизм - на 31,2%. В 2011-2015 годах произошла 351 авария, число погибших составило 193 человека, а пострадавших - 563. В 2016-2020 годах произошло 84 аварии, число погибших составило 65 человек, а пострадавших - 169 человек", - сказал он.