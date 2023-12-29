Время транзита по Среднему коридору в 2024 году сократится до 14–18 дней

Время транзита по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (TITR), также известному как Средний коридор, в 2024 году планируется сократить c 18–23 дней до 14–18 дней, в том числе на территории Казахстана – с 6 до 5 дней.

Время транзита по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (TITR), также известному как Средний коридор, в 2024 году планируется сократить c 18–23 дней до 14–18 дней, в том числе на территории Казахстана – с 6 до 5 дней.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ. Ранее время доставки грузов по этому маршруту варьировал в пределах 38–53 дней.

Объем грузоперевозок по TITR за девять месяцев 2023 года вырос на 88%, достигнув 2 млн тонн. Тогда как за аналогичный период 2022 года этот показатель составлял 1,1 млн тонн. В 2022 году объем грузоперевозок по маршруту увеличился в 2,5 раза до 1,5 млн тонн.

Отмечается, что коридор стал существенной альтернативой существующим маршрутам. Его общая пропускная способность составляет 5,8 млн тонн грузов в год.

Объем контейнерных перевозок в 2022 году составил 33 000 контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU), тогда как текущий потенциал Среднего коридора составляет 80 000 TEU контейнеров.

Стратегической целью Казахстана является увеличение пропускной способности Среднего коридора до 10 млн тонн к 2030 году. Чтобы облегчить эти усилия, страна подписала дорожные карты с Азербайджаном, Грузией и Турцией по устранению узких мест и развитию Среднего коридора к 2027 году.

Национальная железнодорожная компания "Казахстан Темир Жолы" (КТЖ), Грузинские железные дороги и Азербайджанские железные дороги подписали 26 октября в Тбилиси соглашение о создании совместного предприятия для развития мультимодальных перевозок на TITR. В ноябре в Международном финансовом центре "Астана" была зарегистрирована новая компания Middle Corridor Multimodal.

Компания будет предоставлять услуги по принципу "одного окна", гарантировать сроки доставки и проводить скоординированную политику развития мультимодального сервиса по маршруту Китай – Европа/Турция – Китай.

Также продолжаются усилия по привлечению к коридору европейских транспортных и логистических компаний. В ходе визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Астану в июне немецкая компания Rhenus и КТЖ подписали меморандум о взаимопонимании по увеличению грузопотока на TITR.

Документ предусматривает сотрудничество в развитии логистических центров, увеличении терминальных мощностей портов Актау и Курык.

В июне литовская компания LTG Cargo присоединилась к Международной ассоциации TITR, открыв новые возможности для диверсификации грузопотоков из Казахстана в Литву и наоборот.

Между Министерством транспорта Казахстана и австрийской Rail Cargo Group ведутся переговоры о вступлении компании в ассоциацию TITR и открытии представительства в Казахстане.

Отметим, что Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.