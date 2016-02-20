Volvo отзывает почти 60 тысяч автомобилей из 40 стран

Баку. 20 Февраля. REPORT.AZ/ Автоконцерн Volvo отзывает 59 тыс автомобилей из 40 стран из-за возможной неисправности электронной системы, приводящей к перебоям работы двигателя.

Как передает Report, об этом сообщил представитель компании Стефан Эльфстром, отзыву подлежат дизельные пятицилиндровые модели 60 и 70 серий, выпущенных в 2015 году.

Большая часть автомобилей, подлежащих отзыву, эксплуатируются в Швеции, Великобритании и Германии.

Первыми о данной проблеме в шведской прессе заявили водители автомобилей, моторы которых глохли без предупреждающего сигнала. Как уточнил представитель компании, на данный момент никаких происшествий, связанных с работой электронной системы автомобилей Volvo, зарегистрировано не было.