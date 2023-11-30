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Visa: Доля безналичных платежей в АЖД достигла 30%

Visa: Доля безналичных платежей в АЖД достигла 30% За последние два года удельный вес безналичных платежей на Азербайджанских железных дорогах (АЖД) достиг 30%.
Инфраструктура
30 ноября 2023 г. 17:52
Visa: Доля безналичных платежей в АЖД достигла 30%

За последние два года удельный вес безналичных платежей на Азербайджанских железных дорогах (АЖД) достиг 30%.

Как передает Report, об этом вице-президент и региональный директор Международной организации Visa Кристина Дорош заявила на панельной дискуссии "Правила открытого банкинга и API: обеспечение безопасного обмена информацией и платежных инноваций", организованной в рамках "Инновационного саммита InMerge" в Баку.

По ее мнению, этот показатель продолжит свой рост.

"Мы видим будущее финансового сектора в дальнейшем расширении использования токенов. Также следует обратить внимание на цифровую аутентификацию, кибербезопасность и использование искусственного интеллекта", - отметила представитель Visa.

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Версия на азербайджанском языке "Visa": "Azərbaycan dəmir yollarında nağdsız ödənişlərin payı 30 %-ə çatıb"

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