Visa: Доля безналичных платежей в АЖД достигла 30%

За последние два года удельный вес безналичных платежей на Азербайджанских железных дорогах (АЖД) достиг 30%.

За последние два года удельный вес безналичных платежей на Азербайджанских железных дорогах (АЖД) достиг 30%.

Как передает Report, об этом вице-президент и региональный директор Международной организации Visa Кристина Дорош заявила на панельной дискуссии "Правила открытого банкинга и API: обеспечение безопасного обмена информацией и платежных инноваций", организованной в рамках "Инновационного саммита InMerge" в Баку.

По ее мнению, этот показатель продолжит свой рост.

"Мы видим будущее финансового сектора в дальнейшем расширении использования токенов. Также следует обратить внимание на цифровую аутентификацию, кибербезопасность и использование искусственного интеллекта", - отметила представитель Visa.