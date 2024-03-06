Вице-премьер: Россия стремится выходить к Индийскому океану через Каспий и Азербайджан

Стратегическая задача России - через Каспий, через Азербайджан и Иран выйти к Индийскому океану.

Стратегическая задача России в вопросе создания транспортных коридоров - через Каспий, через Азербайджан и Иран выйти к Индийскому океану.

Как сообщает Report, об этом вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи в РФ.

"Мы хотим через Каспий, через Азербайджан, Иран выйти к Индийскому океану, минуя Суэцкий канал и пролив Босфор. Значит, это вот такая наша стратегическая транспортная задача. Ну и, конечно, под нее мы подводим и автомобильные дороги, и железнодорожные", - сказал он.