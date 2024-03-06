О нас

Вице-премьер: Россия стремится выходить к Индийскому океану через Каспий и Азербайджан

Вице-премьер: Россия стремится выходить к Индийскому океану через Каспий и Азербайджан Стратегическая задача России - через Каспий, через Азербайджан и Иран выйти к Индийскому океану.
Инфраструктура
6 марта 2024 г. 14:03
Вице-премьер: Россия стремится выходить к Индийскому океану через Каспий и Азербайджан

Стратегическая задача России в вопросе создания транспортных коридоров - через Каспий, через Азербайджан и Иран выйти к Индийскому океану.

Как сообщает Report, об этом вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи в РФ.

"Мы хотим через Каспий, через Азербайджан, Иран выйти к Индийскому океану, минуя Суэцкий канал и пролив Босфор. Значит, это вот такая наша стратегическая транспортная задача. Ну и, конечно, под нее мы подводим и автомобильные дороги, и железнодорожные", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Baş nazirin müavini: "Rusiya Xəzər dənizi və Azərbaycan vasitəsilə Hind okeanına çıxmağa çalışır"
Версия на английском языке Deputy PM: Russia seeks to access Indian Ocean through Caspian Sea and Azerbaijan

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 марта 2024 г. 11:35
Санкт-Петербург подвергся атаке дрона
ВидеоСанкт-Петербург подвергся атаке дрона
2 марта 2024 г. 09:44
В Азербайджане действовавший более трех лет трудовой договор предлагается считать бессрочным
В Азербайджане действовавший более трех лет трудовой договор предлагается считать бессрочным
29 февраля 2024 г. 11:58
Омбудсмен предложила увеличить пособия ветеранам войны
Омбудсмен предложила увеличить пособия ветеранам войны
29 февраля 2024 г. 11:14
Азербайджан продолжит экспорт икры на европейский рынок
ФотоАзербайджан продолжит экспорт икры на европейский рынок
1 марта 2024 г. 11:47
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
2 марта 2024 г. 17:46
РФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
ФотоРФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
3 марта 2024 г. 18:52
Ашхабад сообщил о работе над созданием евразийских транспортных маршрутов
Ашхабад сообщил о работе над созданием евразийских транспортных маршрутов
2 марта 2024 г. 08:21
Хакан Фидан обсудил с Сергеем Лавровым мирный процесс на Кавказе
Хакан Фидан обсудил с Сергеем Лавровым мирный процесс на Кавказе
3 марта 2024 г. 14:35
Система оплаты за газ для абонентов будет временно недоступна
Система оплаты за газ для абонентов будет временно недоступна
2 марта 2024 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi