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Завтра будет ограничена подача питьевой воды в ряде сел Абшерона и районов Баку

Завтра будет ограничена подача питьевой воды в ряде сел Абшерона и районов Баку Завтра будет ограничена подача питьевой воды в ряде сел Абшеронского района.
Инфраструктура
13 мая 2024 г. 18:22
Завтра будет ограничена подача питьевой воды в ряде сел Абшерона и районов Баку

Завтра будет ограничена подача питьевой воды в ряде сел Абшеронского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов.

Согласно информации, в связи с ремонтно-восстановительными работами, которые будут проводиться на водопроводе Огуз-Габала-Баку с 14 по 16 мая, будет прекращена подача питьевой воды в села, расположенные вдоль данного водопровода, а также в части поселков Гобу и Хекмали Абшеронского района.

Отмечается, что на территории Абшеронского, Бинагадинского, Ясамальского, Насиминского и Сабаильского районов будет осуществляться регулирование режимов подачи воды.

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