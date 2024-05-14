В апреле зафиксирован рекордный объем в контейнерных перевозках по маршруту Актау-Баку

Контейнеровозами казахстанской национальной судоходной компании "Казмортрансфлот" (дочернее предприятие Казмунайгаз) в этом году перевезла через Каспий по маршруту Актау — Баку транспортировано более 100 тысяч тонн грузов.

Контейнеровозами казахстанской национальной судоходной компании "Казмортрансфлот" (дочернее предприятие "Казмунайгаз) в этом году через Каспий по маршруту Актау - Баку транспортировано более 100 тысяч тонн грузов.

Об этом сообщили Report в компании "Казмунайгаз".

В апреле зафиксировано рекордное количество перевозки контейнеров - 2850 TEU (порядка 35 тыс. тонн груза), при среднем показателе в 2500 TEU (двадцатифутовых эквивалентных единиц).

Контейнеровозы КМТФ осуществляют среднем 8-9 круговых рейсов в месяц в этом направлении, обеспечивая связь между Азией и Европой.

Компания владеет семью танкерами, тремя буксирами, двумя сухогрузами и тремя контейнеровозами.