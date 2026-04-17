Вице-премьер: Россия и Азербайджан ведут переговоры по расширению полетной сети

Россия и Азербайджан ведут переговоры по расширению полетной сети.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра РФ Алексей Оверчук на заседании Азербайджано-российского делового совета в Баку.

Вице-премьер подчеркнул, что в Азербайджане создано большое количество современных международных аэропортов.

"Вчера (на заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии - ред.) мы обсуждали расширение географии полетов, чтобы жители как можно большего числа российских городов могли напрямую, с минимальными издержками и неудобствами прилетать в Азербайджан", - отметил Оверчук.