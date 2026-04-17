Вице-премьер: Россия и Азербайджан ведут переговоры по расширению полетной сети
Инфраструктура
- 17 апреля, 2026
- 11:59
Россия и Азербайджан ведут переговоры по расширению полетной сети.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра РФ Алексей Оверчук на заседании Азербайджано-российского делового совета в Баку.
Вице-премьер подчеркнул, что в Азербайджане создано большое количество современных международных аэропортов.
"Вчера (на заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии - ред.) мы обсуждали расширение географии полетов, чтобы жители как можно большего числа российских городов могли напрямую, с минимальными издержками и неудобствами прилетать в Азербайджан", - отметил Оверчук.
13:32
Йылмаз: Сложившийся после Второй мировой войны миропорядок словно возвращается назадВ регионе
13:31
Баррак: Вашингтон и Анкара в скором времени урегулируют вопрос санкцийДругие страны
13:25
Гаджиев призвал развивать многостороннее сотрудничество на Южном КавказеВнешняя политика
13:19
Фото
Ильхам Алиев встретился в Анталье с президентом Молдовы - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
13:18
Фото
Азербайджан и США обсудили инициативу TRIPPИнфраструктура
13:10
Азербайджан и Германия упростили взаимное признание документовВнешняя политика
13:10
Фото
Ильхам Алиев встретился с президентом Северного Кипра - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
13:01
АЖД начали проектные работы по маршруту Баку-ГовсанИнфраструктура
12:53