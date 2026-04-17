Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном

    Вице-премьер: Россия и Азербайджан ведут переговоры по расширению полетной сети

    Инфраструктура
    • 17 апреля, 2026
    • 11:59
    Вице-премьер: Россия и Азербайджан ведут переговоры по расширению полетной сети

    Россия и Азербайджан ведут переговоры по расширению полетной сети.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра РФ Алексей Оверчук на заседании Азербайджано-российского делового совета в Баку.

    Вице-премьер подчеркнул, что в Азербайджане создано большое количество современных международных аэропортов.

    "Вчера (на заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии - ред.) мы обсуждали расширение географии полетов, чтобы жители как можно большего числа российских городов могли напрямую, с минимальными издержками и неудобствами прилетать в Азербайджан", - отметил Оверчук.

    Алексей Оверчук Азербайджано-российские отношения Полеты
    Baş nazirin müavini: Rusiya və Azərbaycan uçuş şəbəkəsinin genişləndirilməsi üzrə danışıqlar aparır
    Deputy PM: Russia, Azerbaijan in talks to expand their flight network

