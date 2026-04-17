Baş nazirin müavini: Rusiya və Azərbaycan uçuş şəbəkəsinin genişləndirilməsi üzrə danışıqlar aparır
İnfrastruktur
- 17 aprel, 2026
- 12:22
Rusiya və Azərbaycan uçuş şəbəkəsinin genişləndirilməsi üzrə danışıqlar aparır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Rusiya Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk Bakıda Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurasının iclasında bildirib.
Baş nazirin müavini vurğulayıb ki, Azərbaycanda çox sayda müasir beynəlxalq hava limanı yaradılıb.
"Dünən (Azərbaycan-Rusiya hökumətlərarası komissiyasının iclasında - red.) biz uçuş coğrafiyasının genişləndirilməsini müzakirə etdik ki, mümkün qədər çox Rusiya sakinləri birbaşa, minimum xərc və narahatlıqla Azərbaycana uçuş edə bilsinlər", - Overçuk qeyd edib.
