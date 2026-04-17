    Baş nazirin müavini: Rusiya və Azərbaycan uçuş şəbəkəsinin genişləndirilməsi üzrə danışıqlar aparır

    İnfrastruktur
    • 17 aprel, 2026
    • 12:22
    Rusiya və Azərbaycan uçuş şəbəkəsinin genişləndirilməsi üzrə danışıqlar aparır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rusiya Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk Bakıda Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurasının iclasında bildirib.

    Baş nazirin müavini vurğulayıb ki, Azərbaycanda çox sayda müasir beynəlxalq hava limanı yaradılıb.

    "Dünən (Azərbaycan-Rusiya hökumətlərarası komissiyasının iclasında - red.) biz uçuş coğrafiyasının genişləndirilməsini müzakirə etdik ki, mümkün qədər çox Rusiya sakinləri birbaşa, minimum xərc və narahatlıqla Azərbaycana uçuş edə bilsinlər", - Overçuk qeyd edib.

    Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurası Aleksey Overçuk Rusiya-Azərbaycan münasibətləri
    Вице-премьер: Россия и Азербайджан ведут переговоры по расширению полетной сети
    Deputy PM: Russia, Azerbaijan in talks to expand their flight network

