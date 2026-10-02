ВБ предлагает преобразовать Средний коридор в полноценный экономический маршрут

Всемирный банк (ВБ) выступает за трансформацию Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута, ТМТМ) из транзитного маршрута в полноценный экономический.

Как передает Report, об этом заявила региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс на проходящем в Баку Региональном форуме CAMCA-2026.

"Ключевое преимущество развития Среднего коридора состоит не только в обеспечении транзитных перевозок, но и в формировании на его основе полноценного экономического коридора, способствующего росту межрегионального товарооборота. Главная часть поступлений будет генерироваться не просто за счет транзитной функции маршрута. Мы говорим о его преобразовании в экономический коридор, о наращивании деловой активности вдоль магистрали и активизации торговли внутри региона", - подчеркнула Р. Прайс.

Она указала, что для раскрытия данного потенциала странам региона следует принять дополнительные меры, направленные на формирование благоприятной среды для роста предпринимательства и создание комплексной логистической инфраструктуры.

Р.Прайс также обратила внимание на ведущую роль Азербайджана в координации усилий и развитии транспортного хаба. "Азербайджан является одним из ключевых лидеров в области координации и партнерства в рамках данного проекта. Регион претерпел значительные изменения по сравнению с 2023 годом, сформировано единое видение перспектив. Вместе с тем необходимо наращивать амбиции, чтобы извлечь максимальную пользу из реализуемых инициатив", - заявила региональный директор ВБ.