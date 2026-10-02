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    ВБ предлагает преобразовать Средний коридор в полноценный экономический маршрут

    Инфраструктура
    • 02 октября, 2026
    • 15:36
    ВБ предлагает преобразовать Средний коридор в полноценный экономический маршрут

    Всемирный банк (ВБ) выступает за трансформацию Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута, ТМТМ) из транзитного маршрута в полноценный экономический.

    Как передает Report, об этом заявила региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс на проходящем в Баку Региональном форуме CAMCA-2026.

    "Ключевое преимущество развития Среднего коридора состоит не только в обеспечении транзитных перевозок, но и в формировании на его основе полноценного экономического коридора, способствующего росту межрегионального товарооборота. Главная часть поступлений будет генерироваться не просто за счет транзитной функции маршрута. Мы говорим о его преобразовании в экономический коридор, о наращивании деловой активности вдоль магистрали и активизации торговли внутри региона", - подчеркнула Р. Прайс.

    Она указала, что для раскрытия данного потенциала странам региона следует принять дополнительные меры, направленные на формирование благоприятной среды для роста предпринимательства и создание комплексной логистической инфраструктуры.

    Р.Прайс также обратила внимание на ведущую роль Азербайджана в координации усилий и развитии транспортного хаба. "Азербайджан является одним из ключевых лидеров в области координации и партнерства в рамках данного проекта. Регион претерпел значительные изменения по сравнению с 2023 годом, сформировано единое видение перспектив. Вместе с тем необходимо наращивать амбиции, чтобы извлечь максимальную пользу из реализуемых инициатив", - заявила региональный директор ВБ.

    Роланд Прайс Средний коридор Всемирный банк (ВБ) Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) Региональный форум CAMCA 2026
    Dünya Bankı Orta Dəhlizi tammiqyaslı iqtisadi marşruta çevirməyi təklif edir
    WB proposes transforming Middle Corridor into full-fledged economic route
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