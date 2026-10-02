İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Dünya Bankı Orta Dəhlizi tammiqyaslı iqtisadi marşruta çevirməyi təklif edir

    İnfrastruktur
    • 02 oktyabr, 2026
    • 15:53
    Dünya Bankı Orta Dəhlizi tammiqyaslı iqtisadi marşruta çevirməyi təklif edir

    Dünya Bankı Orta Dəhlizin (Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu, TBNM) tranzit marşrutundan tammiqyaslı iqtisadi marşruta çevrilməsini təklif edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru Roland Prays Bakıda keçirilən "CAMCA-2026" Regional Forumunda bildirib.

    "Orta Dəhlizin inkişafının əsas üstünlüyü yalnız tranzit daşımalarının təmin edilməsindən deyil, həm də onun əsasında regionlararası əmtəə dövriyyəsinin artmasına təkan verən tammiqyaslı iqtisadi dəhlizin formalaşdırılmasından ibarətdir. Əsas gəlirlər yalnız marşrutun tranzit funksiyasından əldə olunmayacaq. Biz onun iqtisadi dəhlizə çevrilməsindən, magistral boyunca işgüzar fəallığın artırılmasından və region daxilində ticarətin aktivləşməsindən danışırıq", - o deyib.

    R. Prays qeyd edib ki, bu potensialı açmaq üçün region ölkələri sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli mühitin formalaşdırılmasına və kompleks logistika infrastrukturunun yaradılmasına yönəlmiş əlavə tədbirlər görməlidir.

    O, həmçinin səylərin əlaqələndirilməsində və nəqliyyat qovşağının inkişafında Azərbaycanın aparıcı roluna diqqət çəkib: "Azərbaycan bu layihə çərçivəsində əlaqələndirmə və tərəfdaşlıq sahəsində əsas liderlərdən biridir. Region 2023-cü illə müqayisədə əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalıb, perspektivlərə dair vahid baxış formalaşdırılıb. Bununla belə, həyata keçirilən təşəbbüslərdən maksimum fayda əldə etmək üçün ambisiyaları artırmaq lazımdır".

    Roland Prays Yük daşımaları Dünya Bankı Orta Dəhliz (Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi)
    ВБ предлагает преобразовать Средний коридор в полноценный экономический маршрут
    WB proposes transforming Middle Corridor into full-fledged economic route
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:34

    Azərbaycanın futbol üzrə U-20 millisinin heyətində dəyişiklik baş verib

    Futbol
    16:34
    Foto

    Moldova Azərbaycan şirkətlərinin Aİ bazarına çıxışına dəstək verə bilər

    Energetika
    16:29

    Bosniya və Herseqovinanın XİN rəhbəri ölkənin Belqraddakı konsulluq fəaliyyətini bloklayıb

    Digər ölkələr
    16:29

    Rayonlarda şimşək çaxır, arabir yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    16:28

    Vüqar Əhmədov Mingəçevirdə vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    16:24

    Xocalı Soyqırımı Memorial Kompleksi Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilib

    Daxili siyasət
    16:18

    Ağdam Sənaye Parkında yağ istehsalı müəssisəsi yaradılacaq

    Biznes
    16:11

    Səfir: Azərbaycan-Almaniya Biznes Şurasının ilk iclası yaxın vaxtlarda keçiriləcək

    Xarici siyasət
    16:11

    Bakıda keçirilən "ADEX 2026" və "Securex Caspian" sərgiləri başa çatıb

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti