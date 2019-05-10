​ВБ: Баку и Сумгайыт имеют наибольший потенциал в регионе

В Баку и других городах Азербайджана обеспеченность населения питьевой водой и отоплением близка к универсальному показателю, в сельской местности же эти цифры низкие. Так, обеспеченность населения питьевой водой в регионе составляет 76%, газом - 82%.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете South Caucasus in Motion Всемирного банка (ВБ).

Согласно отчету, самые высокие показатели отмечаются в Баку и на Абшероне, а самые низкие - в Аранском, Горно-Ширванском, Гянджинском и Губинском регионах: "Нефтегазовый сектор составляет около 30% общего ВВП Азербайджана. Ситуация с занятостью также стабильна. Хотя 40% трудоспособного населения было занято в сельскохозяйственном секторе, на них приходилось только 5% общего ВВП. Отсутствие структурных изменений - типичный показатель зависимости экономики от крупных капиталовложений".

Эксперты Всемирного банка полагают, что Сумгайыт обладает большим потенциалом, чем другие города региона: "Баку - город с самым высоким потенциалом среди городов Южного Кавказа. Наиболее высокий показатель среди городов, не являющихся столицей, у Сумгайыта".