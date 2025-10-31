Валех Алескеров: Две компании в СЭЗ Алят начнут производство к концу 2025 года

Две компании в Свободной экономической зоне (СЭЗ) Алят начнут производство продукции к концу 2025 года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления СЭЗ Валех Алескеров на бизнес-встрече с членами совета Стамбульской промышленной палаты (ISO) в Баку.

По его словам, сейчас на территории СЭЗ имеется около 200 гектаров готовой территории и большая ее часть уже предоставлена инвесторам.

"На территории, выделенной для тяжелой промышленности, строительные работы близятся к завершению и будут завершены в течение ближайших одной-двух недель. Уже более половины площади, то есть 138 гектаров, предоставлено инвесторам", - сказал Алескеров.

Он отметил, что на сегодняшний день в СЭЗ зарегистрированы компании из Китая, Индии, России, Израиля, Турции и других стран: "Четыре из них уже ведут строительные работы, а две компании к концу этого года начнут производство согласованной продукции. Другие компании также находятся на этапе строительства, и начало их производственной деятельности планируется в последующие годы".

Алескеров добавил, что одним из основных преимуществ СЭЗ Алят является полное отсутствие налогов и таможенных пошлин: "Компании, работающие здесь, не платят никаких налогов и таможенных пошлин. Оба показателя равны нулю".