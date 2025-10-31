İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Valeh Ələsgərov: "Ələt Azad İqtisadi Zonasında ərazilərin yarıdan çoxu artıq investorlara təqdim edilib"

    İnfrastruktur
    • 31 oktyabr, 2025
    • 10:42
    Valeh Ələsgərov: Ələt Azad İqtisadi Zonasında ərazilərin yarıdan çoxu artıq investorlara təqdim edilib

    Bu günə qədər Ələt Azad İqtisadi Zonasında (AİZ) təxminən 200 hektara yaxın hazır ərazi mövcuddur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AİZ İdarə Heyətinin sədri Valeh Ələsgərov Türkiyə və Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədilə Bakıya səfər edən İstanbul Sənaye Palatasının (İSO) Məclis üzvləri ilə keçirilən genişmiqyaslı biznes görüşündə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu ərazilərin böyük hissəsi artıq investorlara təqdim olunub:

    "Paralel olaraq, ağır sənaye üçün ayrılmış ərazidə, yəni 200 hektardan artıq sahənin bir hissəsində inşaat işləri başa çatmaq üzrədir və yaxın bir-iki həftə ərzində tamamlanacaq. Artıq 138 hektarlıq sahənin yarıdan çoxu investorlara təqdim edilib".

    O bildirib ki, bu günə qədər Ələt Azad İqtisadi Zonasında Çin, Hindistan, Rusiya, İsrail, Türkiyə və digər ölkələrdən olan şirkətlər qeydiyyatdan keçiblər: "Onlardan dördü artıq inşaat işləri aparır, iki şirkət isə bu ilin sonunadək razılaşdırılmış məhsulların istehsalına başlayacaq. Digər şirkətlər də tikinti mərhələsindədir və onların istehsal fəaliyyətinə gələn il və ondan sonrakı il başlanması planlaşdırılır".

    V. Ələsgərov əlavə edib ki, Ələt Azad İqtisadi Zonasının əsas cəlbedici üstünlüklərindən biri vergi və gömrük rüsumlarının tamamilə sıfır olmasıdır:

    "Burada fəaliyyət göstərən şirkətlər heç bir vergi və gömrük rüsumu ödəmir. Hər iki göstərici sıfırdır".

    Valeh Ələsgərov Ələt Azad İqtisadi Zonası İstanbul Sənaye Palatası

    Son xəbərlər

    10:57

    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Banqladeşdə turnirə qatılacaq

    Futbol
    10:55

    Tahir Süleymanov: Azərbaycan Ukrayna ilə elm sahəsində əməkdaşlıq prioritetləri görür

    Elm və təhsil
    10:51

    Azərbaycanın Ukrayna ilə əczaçılıq sahəsində logistika zənciri yaratması təklif olunub

    Sağlamlıq
    10:49

    Hikmət Hacıyev: Diplomatların Cəbrayıl və Zəngilana səfəri zamanı əsas diqqət Zəngəzur dəhlizinin tikintisinə yönələcək

    Xarici siyasət
    10:47

    Şəhid bacısı: Qardaşım Mikayıl Əliyev doğum günündə torpağa tapşırılır

    Daxili siyasət
    10:46

    Afrika ölkəsi Argentina ilə yoldaşlıq oyununun baş tutması üçün böyük məbləğ ödəyəcək

    Futbol
    10:46
    Foto

    "InvestAZ" və Naxçıvan Dövlət Universiteti maliyyə bazarları üzrə praktik seminar təşkil edib

    Maliyyə
    10:45

    Komitə sədri: Ukraynada aparılan islahatlar Azərbaycanda da əczaçılıq habının yaradılmasına təkan verəcək

    Sağlamlıq
    10:42

    Valeh Ələsgərov: "Ələt Azad İqtisadi Zonasında ərazilərin yarıdan çoxu artıq investorlara təqdim edilib"

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti