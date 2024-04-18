В Туркменистане обсудили перспективы развития транспортного коридора TRACECA

Генеральный секретарь Постоянного секретариата (ПС) Межправительственной комиссии (МПК) TRACECA Асет Асавбаев в ходе визита в Туркменистан обсудил перспективы развития международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA).

Генеральный секретарь Постоянного секретариата (ПС) Межправительственной комиссии (МПК) TRACECA Асет Асавбаев в ходе визита в Туркменистан обсудил перспективы развития международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA).

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Туркменистана.

"В ходе встречи 17 апреля министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с генеральным секретарем ПС МПК Асетом Асавбаевым обсуждались нынешнее состояние сотрудничества и перспективы взаимодействия в рамках TRACECA. Была отмечена активная роль Туркменистана в установлении и расширении транспортно-транзитного потенциала региона", -говорится в сообщении.

Туркменская сторона выразила готовность продолжать совместную реализацию соответствующих документов TRACECA, нацеленных на расширение инвестиционных возможностей транспортно-транзитных коридоров.

В свою очередь в Секретариате TRACECA сообщили, что в ходе встречи Асавбаева с генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамметханом Чакыевым обсуждались возможности и дальнейшие перспективы развития коридора ТРАСЕСА.

"Асавбаев проинформировал Чакыева о текущих инициативах TRACECA, над которыми работает Постоянный секретариат, о ходе их реализации, а также поделился своим видением дальнейшего совершенствования мультимодальных перевозок в рамках данного коридора", - говорится в информации.

Генеральный секретарь отметил, что Постоянный секретариат ожидает позицию Туркменистана относительно готовности подписать Соглашение о едином транзитном разрешении, присоединения к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок, многосторонней разрешительной системе.

Стороны обсудили вопрос упрощения визового режима для водителей, осуществляющих перевозки в рамках TRACECA, и готовность туркменской стороны предоставить поддержку в данном вопросе.

По итогам обсуждений А.Асавбаев подчеркнул необходимость скорейшего назначения постоянного представителя (национального секретаря) ПС МПК TRACECA в Туркменистане, который будет оперативно координировать реализацию их инициатив в стране.

Туркменистан 14 ноября 2023 года официально вступил в ряды TRACECA, став полноправным членом Основного многостороннего соглашения по развитию международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия.