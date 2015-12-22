​В Тегеране состоится заседание министров транспорта

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ 23 декабря в Тегеране (Иран) состоится III заседание министров транспорта прикаспийских стран.

Как сообщили Report в министерстве транспорта Азербайджана, на заседании примет участие делегация, возглавляемая министром транспорта Зией Мамедовым.

В ходе встречи будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества во всех сферах, развития международных и региональных коридоров, транспортных возможностей прикаспийских стран и модернизации транспортной инфраструктуры региона, создания логистических центров.

В завершение планируется принятие итогового заявления министров транспорта прикаспийских стран.