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    ​В Тегеране состоится заседание министров транспорта

    Азербайджан на мероприятии представит министр транспорта Зия Мамедов

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ 23 декабря в Тегеране (Иран) состоится III заседание министров транспорта прикаспийских стран.

    Как сообщили Report в министерстве транспорта Азербайджана, на заседании примет участие делегация, возглавляемая министром транспорта Зией Мамедовым.

    В ходе встречи будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества во всех сферах, развития международных и региональных коридоров, транспортных возможностей прикаспийских стран и модернизации транспортной инфраструктуры региона, создания логистических центров.

    В завершение планируется принятие итогового заявления министров транспорта прикаспийских стран. 

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