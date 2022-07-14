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В Сиязанском районе реконструируется 27-километровая дорога

В Сиязанском районе реконструируется 27-километровая дорога Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана капитально реконструирует автомобильную дорогу Сиязань - Даг Гушчу - Арзикюш в Сиязанском районе.
Инфраструктура
14 июля 2022 г. 15:45
В Сиязанском районе реконструируется 27-километровая дорога

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана капитально реконструирует автомобильную дорогу Сиязань - Даг Гушчу - Арзикюш в Сиязанском районе.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Дорога протяженностью 27 километров реконструируется в соответствии с 4-й технической степенью.

В рамках работ по реконструкции предусмотрено также восстановление и строительство водоотводящих труб.

В завершение работ будут установлены дорожные знаки, информационные таблички, проложены горизонтальные линии разметки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSiyəzən rayonunda 27 kilometrlik avtomobil yolu yenidən qurulur

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