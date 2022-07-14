В Сиязанском районе реконструируется 27-километровая дорога

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана капитально реконструирует автомобильную дорогу Сиязань - Даг Гушчу - Арзикюш в Сиязанском районе.
Об этом Report сообщили в Агентстве.
Дорога протяженностью 27 километров реконструируется в соответствии с 4-й технической степенью.
В рамках работ по реконструкции предусмотрено также восстановление и строительство водоотводящих труб.
В завершение работ будут установлены дорожные знаки, информационные таблички, проложены горизонтальные линии разметки.