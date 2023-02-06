В Сирии проверяют состояние железнодорожной инфраструктуры после землетрясения

Власти Сирии остановили железнодорожное сообщение по всей стране для проверки состояния инфраструктуры после землетрясения, затронувшего ряд провинций страны.

Власти Сирии остановили железнодорожное сообщение по всей стране для проверки состояния инфраструктуры после землетрясения, затронувшего ряд провинций страны.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Министерство транспорта Сирии.

"Прекращено движение поездов по всей железной дороге в качестве превентивной меры. Технические бригады проверяют состояние железнодорожных путей, дорог и мостов", - говорится в сообщении.

Отметим, что в результате землетрясения магнитудой 7,7 в стране погибли свыше 230 человек, более 600 человек пострадали.

Подземные толчки также ощущались и в столице Ливана Бейруте.