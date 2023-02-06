О нас

В Сирии проверяют состояние железнодорожной инфраструктуры после землетрясения

В Сирии проверяют состояние железнодорожной инфраструктуры после землетрясения Власти Сирии остановили железнодорожное сообщение по всей стране для проверки состояния инфраструктуры после землетрясения, затронувшего ряд провинций страны.
Инфраструктура
6 февраля 2023 г. 13:30
В Сирии проверяют состояние железнодорожной инфраструктуры после землетрясения

Власти Сирии остановили железнодорожное сообщение по всей стране для проверки состояния инфраструктуры после землетрясения, затронувшего ряд провинций страны.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Министерство транспорта Сирии.

"Прекращено движение поездов по всей железной дороге в качестве превентивной меры. Технические бригады проверяют состояние железнодорожных путей, дорог и мостов", - говорится в сообщении.

Отметим, что в результате землетрясения магнитудой 7,7 в стране погибли свыше 230 человек, более 600 человек пострадали.

Подземные толчки также ощущались и в столице Ливана Бейруте.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Trains stopped in Syria to check railway infrastructure after earthquake

Другие новости из категории

Микаил Джаббаров: Скорбь Турции - наша скорбь 
Микаил Джаббаров: Скорбь Турции - наша скорбь 
6 февраля 2023 г. 11:08
На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта
На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта
6 февраля 2023 г. 08:57
Азербайджан и Черногория подписали соглашение о воздушном сообщении
Азербайджан и Черногория подписали соглашение о воздушном сообщении
4 февраля 2023 г. 16:56
Аэропорты Азербайджана готовятся принять новые рейсы международных авиакомпаний   
Аэропорты Азербайджана готовятся принять новые рейсы международных авиакомпаний   
3 февраля 2023 г. 19:47
В Баку временно изменится схема движения четырех маршрутов
В Баку временно изменится схема движения четырех маршрутов
3 февраля 2023 г. 16:56
На встрече министров была обсуждена деятельность итальянских компаний на освобожденных территориях
На встрече министров была обсуждена деятельность итальянских компаний на освобожденных территориях
3 февраля 2023 г. 14:06
В Нахчыване решают проблему питьевой воды 
В Нахчыване решают проблему питьевой воды 
3 февраля 2023 г. 13:13
На примыкающей к проспекту Гейдара Алиева дороге будет ограничено движения транспорта
На примыкающей к проспекту Гейдара Алиева дороге будет ограничено движения транспорта
3 февраля 2023 г. 12:35
Количество новых поездов Бакинского метрополитена достигло 22
ФотоКоличество новых поездов Бакинского метрополитена достигло 22
3 февраля 2023 г. 11:36
На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК
На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК
3 февраля 2023 г. 08:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi