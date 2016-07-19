​В ряде районов Баку возникнут перебои с подачей воды

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ На одном из магистральных водопроводов, снабжающем Баку питьевой водой, произошла авария.

Как сообщили Report в ОАО “Азерсу”, до устранения аварии на некоторых территориях Гарадагского, Сабаильского, Ясамальского, Бинагадинского, Низаминского, Сабунчинского и Хатаинского районов города Баку, снабжаемых водой круглосуточно, будет ограничена подача питьевой воды и водоснабжение абонентов будет осуществляться по часам.

“Азерсу” приносит извинения абонентам в связи с временными неудобствами.