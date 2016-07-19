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    ​В ряде районов Баку возникнут перебои с подачей воды

    Причиной стала авария на одном из магистральных водопроводов

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ На одном из магистральных водопроводов, снабжающем Баку питьевой водой, произошла авария.

    Как сообщили Report в ОАО “Азерсу”, до устранения аварии на некоторых территориях Гарадагского, Сабаильского, Ясамальского, Бинагадинского, Низаминского, Сабунчинского и Хатаинского районов города Баку, снабжаемых водой круглосуточно, будет ограничена подача питьевой воды и водоснабжение абонентов будет осуществляться по часам.

    Азерсу” приносит извинения абонентам в связи с временными неудобствами.

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