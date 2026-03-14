    В рамках WUF13 гости смогут посетить Карабах

    В рамках Всемирного форума городов (WUF13) предусмотрено посещение гостями Карабаха и Восточного Зангезура.

    Об этом в ответ на вопрос Report заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

    По его словам, основной площадкой WUF13 является Баку, проведение мероприятий в Карабахе не предусмотрено:

    "В рамках форума участникам будет предоставлена возможность посетить Карабах и Восточный Зангезур. На сессиях и мероприятиях подробно расскажут о восстановлении разрушенных в результате оккупации территорий, и о работе, которую ведет правительство Азербайджана в этом направлении".

    Отметим, что WUF13 пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года.

    Анар Гулиев Всемирный форум городов (WUF13) Карабах и Восточный Зангезур
    WUF13 çərçivəsində qonaqların Qarabağa səfəri nəzərdə tutulub
    Анар Гулиев: Обеспечение доступным жильем является основной темой WUF13

    В Бишкеке замглавы Службы судебных исполнителей найден мертвым в машине

    На Глобальном Бакинском форуме обсуждены проблемы и решения в сфере градостроительства

    На юге Ливана в результате израильских атак погибли четыре человека

    WUF13 создаст платформу для изучения международных практик в решении жилищных проблем

    В ОАЭ задержаны 10 иностранцев за фейковые видео в соцсетях

    БИГ представила доклад о преследованиях сикхской общины и других этнических групп

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Эфиопии

