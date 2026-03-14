В рамках WUF13 гости смогут посетить Карабах

В рамках Всемирного форума городов (WUF13) предусмотрено посещение гостями Карабаха и Восточного Зангезура.

Об этом в ответ на вопрос Report заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

По его словам, основной площадкой WUF13 является Баку, проведение мероприятий в Карабахе не предусмотрено:

"В рамках форума участникам будет предоставлена возможность посетить Карабах и Восточный Зангезур. На сессиях и мероприятиях подробно расскажут о восстановлении разрушенных в результате оккупации территорий, и о работе, которую ведет правительство Азербайджана в этом направлении".

Отметим, что WUF13 пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года.