В рамках WUF13 гости смогут посетить Карабах
Инфраструктура
- 14 марта, 2026
- 11:39
В рамках Всемирного форума городов (WUF13) предусмотрено посещение гостями Карабаха и Восточного Зангезура.
Об этом в ответ на вопрос Report заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.
По его словам, основной площадкой WUF13 является Баку, проведение мероприятий в Карабахе не предусмотрено:
"В рамках форума участникам будет предоставлена возможность посетить Карабах и Восточный Зангезур. На сессиях и мероприятиях подробно расскажут о восстановлении разрушенных в результате оккупации территорий, и о работе, которую ведет правительство Азербайджана в этом направлении".
Отметим, что WUF13 пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года.
11:55
Анар Гулиев: Обеспечение доступным жильем является основной темой WUF13Инфраструктура
11:51
В Бишкеке замглавы Службы судебных исполнителей найден мертвым в машинеВ регионе
11:39
В рамках WUF13 гости смогут посетить КарабахИнфраструктура
11:37
На Глобальном Бакинском форуме обсуждены проблемы и решения в сфере градостроительстваИнфраструктура
11:22
На юге Ливана в результате израильских атак погибли четыре человекаДругие страны
11:07
WUF13 создаст платформу для изучения международных практик в решении жилищных проблемИнфраструктура
11:03
В ОАЭ задержаны 10 иностранцев за фейковые видео в соцсетяхДругие страны
10:58
Фото
БИГ представила доклад о преследованиях сикхской общины и других этнических группВнешняя политика
10:47