В Алматы почти 40 детей одной из школ госпитализированы после отравления

В Алматы (Казахстан) почти 50 учеников Республиканской физико-математической школы (РФМШ) госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские медиа.

Еще восемь детей в интернате изолировали и взяли под медицинское наблюдение. В связи с этим в целях безопасности с 14 по 16 октября учебные занятия будут проходить в онлайн-формате.

С целью установить источник инфекции, специалисты отобрали пробы воды, пищевой продукции и смывы, также обследованы работники пищеблока, а также в здании проведена дезинфекция.

В Минздраве Казахстана сообщили, что состояние госпитализированных стабильное.

"По итогам проверки материалы направлены в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия процессуального решения в установленном законодательством порядке", - говорится в сообщении Минздрава.