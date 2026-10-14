Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    В Алматы почти 40 детей одной из школ госпитализированы после отравления

    В регионе
    • 14 октября, 2026
    • 11:17
    В Алматы почти 40 детей одной из школ госпитализированы после отравления

    В Алматы (Казахстан) почти 50 учеников Республиканской физико-математической школы (РФМШ) госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции.

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские медиа.

    Еще восемь детей в интернате изолировали и взяли под медицинское наблюдение. В связи с этим в целях безопасности с 14 по 16 октября учебные занятия будут проходить в онлайн-формате.

    С целью установить источник инфекции, специалисты отобрали пробы воды, пищевой продукции и смывы, также обследованы работники пищеблока, а также в здании проведена дезинфекция.

    В Минздраве Казахстана сообщили, что состояние госпитализированных стабильное.

    "По итогам проверки материалы направлены в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия процессуального решения в установленном законодательством порядке", - говорится в сообщении Минздрава.

    Массовое отравление Учебное заведение Казахстан
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    17:34
    Фото
    Премьеры Азербайджана и Камбоджи обсудили расширение сотрудничества в энергетике, транспорте и туризме
    Внешняя политика
    17:27
    Франкен: Военные Бельгии нарушали инструкции по безопасности через спорт-приложение
    Другие страны
    17:24
    Фото
    В Баку согласовали проекты документов VII саммита СВМДА
    Внешняя политика
    17:22
    Предприятие на балансе Госслужбы по вопросам имущества объявило о ликвидации
    Бизнес
    17:22
    Фото
    Президент Казахстана прибыл с визитом в Азербайджан
    Внешняя политика
    17:18
    Замминистра: Нам необходимо связать Лаос со Средним коридором
    Инфраструктура
    17:14
    Фото
    Видео
    Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества
    Армия
    17:13
    В Екатеринбурге суд ликвидировал организацию "Азербайджан-Урал"
    Другие страны
    17:13
    В ереванском аэропорту украли $30 тыс., переданных на хранение
    В регионе
    Лента новостей