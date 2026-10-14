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    Эльнур Багиров: Формирование здоровой конкурентной среды имеет особое значение

    Инфраструктура
    • 14 октября, 2026
    • 11:02
    Эльнур Багиров: Формирование здоровой конкурентной среды имеет особое значение

    На новом этапе экономического развития Азербайджана особое значение имеет совершенствование рыночных институтов и формирование здоровой конкурентной среды.

    Как передает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по антимонопольному надзору и контролю над потребительским рынком при президенте Азербайджана Эльнур Багиров на III Национальном форуме по конкуренции в Баку.

    Он отметил, что последовательные реформы под руководством президента Ильхама Алиева вносят важный вклад в укрепление экономической устойчивости страны, диверсификацию экономики, расширение предпринимательских и инвестиционных возможностей.

    "Как логическое продолжение этой политики, на новом этапе экономического развития особое значение приобретают совершенствование рыночных институтов, создание более широких возможностей для частной инициативы и формирование здоровой конкурентной среды. Вступление в силу в 2024 году Кодекса о конкуренции и указ президента от 12 февраля 2025 года о деятельности Агентства подняли правовые и институциональные основы конкурентной политики на качественно новый уровень" - сказал Багиров.

    Он отметил, что продолжением этого стратегического подхода стал Национальный план действий по развитию конкуренции и предотвращению антимонопольной деятельности на 2027-2029 годы, утвержденный распоряжением президента от 11 сентября 2026 года.

    "Основная цель плана - стимулировать рост частных инвестиций через улучшение конкурентной среды и достичь устойчивого и конкурентоспособного экономического роста. Для этого предусмотрены расширение возможностей участников рынка, усиление конкурентного нейтралитета в деятельности госпредприятий, оценка возможностей поэтапного перехода в сферах с потенциалом применения рыночных принципов, измерение уровня конкуренции по стране и регионам, развитие научного и информационного анализа, повышение культуры конкуренции и усиление координации между госструктурами", - заключил глава агентства.

    Экономические реформы Национальный форум по конкуренции Госагентство по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком Эльнур Багиров
    Elnur Bağırov: "Sağlam rəqabət mühitinin formalaşdırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir"
    Elnur Baghirov: Creating a healthy competitive environment particularly important
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