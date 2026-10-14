Министр: В энергосекторе проведены реформы для развития конкурентной среды

В Азербайджане естественно-монопольный характер передачи и распределения электрической энергии и природного газа, бесперебойность снабжения и системная безопасность обусловливают необходимость эффективного государственного регулирования.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на III Национальном форуме по конкуренции в Баку.

По его словам, наряду с укреплением традиционного энергетического потенциала Азербайджана при участии иностранных инвесторов, возобновляемые источники энергии все более интенсивно интегрируются в энергосистему.

"Создаются новые производственные мощности, и расширяется участие частного сектора. В последние годы в энергетическом секторе проведены масштабные законодательные и институциональные реформы в направлении развития конкурентной среды. Принятие шести новых законов является ярким проявлением проводимых в этом направлении реформ", - сказал Шахбазов.

Министр отметил, что при применении принципов конкуренции важно учитывать технологические и экономические особенности энергетического сектора:

"В Азербайджане естественно-монопольный характер передачи и распределения электрической энергии и природного газа, бесперебойность снабжения и системная безопасность обусловливают необходимость эффективного государственного регулирования. Поэтому в сферах, где конкуренция возможна, приоритет отдается созданию равных возможностей, а в естественно-монопольных видах деятельности - прозрачности, эффективности и защите прав потребителей".