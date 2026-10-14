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    Министр: В энергосекторе проведены реформы для развития конкурентной среды

    Энергетика
    • 14 октября, 2026
    • 11:12
    Министр: В энергосекторе проведены реформы для развития конкурентной среды

    В Азербайджане естественно-монопольный характер передачи и распределения электрической энергии и природного газа, бесперебойность снабжения и системная безопасность обусловливают необходимость эффективного государственного регулирования.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на III Национальном форуме по конкуренции в Баку.

    По его словам, наряду с укреплением традиционного энергетического потенциала Азербайджана при участии иностранных инвесторов, возобновляемые источники энергии все более интенсивно интегрируются в энергосистему.

    "Создаются новые производственные мощности, и расширяется участие частного сектора. В последние годы в энергетическом секторе проведены масштабные законодательные и институциональные реформы в направлении развития конкурентной среды. Принятие шести новых законов является ярким проявлением проводимых в этом направлении реформ", - сказал Шахбазов.

    Министр отметил, что при применении принципов конкуренции важно учитывать технологические и экономические особенности энергетического сектора:

    "В Азербайджане естественно-монопольный характер передачи и распределения электрической энергии и природного газа, бесперебойность снабжения и системная безопасность обусловливают необходимость эффективного государственного регулирования. Поэтому в сферах, где конкуренция возможна, приоритет отдается созданию равных возможностей, а в естественно-монопольных видах деятельности - прозрачности, эффективности и защите прав потребителей".

    II Национальный форум конкуренции Пярвиз Шахбазов Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)
    Nazir: "Energetika sektorunda rəqabət mühitinin inkişafı üçün islahatlar aparılıb"
    Minister: Azerbaijan carries out reforms to foster competition in energy sector
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