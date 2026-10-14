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    Пярвиз Шахбазов: При реализации проектов "зеленой" энергии особое значение уделено конкурентному отбору

    Энергетика
    • 14 октября, 2026
    • 11:20
    Пярвиз Шахбазов: При реализации проектов зеленой энергии особое значение уделено конкурентному отбору

    При реализации проектов "зеленой" энергии в Азербайджане особое значение уделено конкурентному отбору.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на III Национальном форуме по конкуренции в Баку.

    По его словам, к 2032 году в Азербайджане планируется создать около 8 ГВт мощностей солнечной и ветровой энергетики:

    "Недавно ввели в эксплуатацию солнечную электростанцию "Гобустан" мощностью 100 МВт. Ее построила китайская компания Universal International Holdings Limited, выигравшая первый в Азербайджане аукцион по возобновляемой энергии на полях COP29 в 2024 году. Конкурентные аукционы также планируется проводить на следующем этапе развития возобновляемой энергетики, начиная с 2028 года".

    зеленая энергия Азербайджан Министерство энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов
    Pərviz Şahbazov: "Yaşıl enerji" layihələrinin reallaşdırılmasında rəqabətli seçimə önəm verilib"
    Parviz Shahbazov: Competitive selection attached particular importance in green energy projects
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