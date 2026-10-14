В Азербайджане создадут исследовательский центр в сфере конкуренции

В Азербайджане планируется создать исследовательский центр в сфере конкуренции.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по антимонопольному надзору и контролю над потребительским рынком при Президенте Эльнур Багиров на III Национальном форуме по конкуренции в Баку.

По его словам, Национальный план действий предусматривает создание такого центра, совершенствование методологии диагностики рынков и интеграцию тем конкуренции и конкурентного права в программы высшего образования.

"Эффективное применение конкурентного законодательства требует, с одной стороны, правильного понимания его принципов предпринимателями и потребителями, с другой - того, чтобы решения по сложным рыночным отношениям основывались на достоверных данных и современных методах экономического анализа", - отметил Багиров.

Он добавил, что усиление сотрудничества с научным сообществом внесет долгосрочный вклад в качество конкурентной политики и подготовку специалистов.