Пярвиз Шахбазов: Энергобезопасность должна быть согласована с интересами потребителей

Развитие конкурентной среды в энергетическом секторе должно быть согласовано с энергетической безопасностью, надежностью поставок и интересами потребителей.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на III Национальном форуме по конкуренции в Баку.

По его словам, здоровая конкурентная среда является одним из главных условий устойчивого экономического развития, предпринимательства и инвестиционной активности.

"Конкуренция стимулирует эффективное использование ресурсов, инновации и повышение качества, а также имеет большое значение с точки зрения создания равных возможностей для участников рынка и защиты интересов потребителей", - сказал он.