Пярвиз Шахбазов: Энергобезопасность должна быть согласована с интересами потребителей
Энергетика
- 14 октября, 2026
- 11:05
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Развитие конкурентной среды в энергетическом секторе должно быть согласовано с энергетической безопасностью, надежностью поставок и интересами потребителей.
Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на III Национальном форуме по конкуренции в Баку.
По его словам, здоровая конкурентная среда является одним из главных условий устойчивого экономического развития, предпринимательства и инвестиционной активности.
"Конкуренция стимулирует эффективное использование ресурсов, инновации и повышение качества, а также имеет большое значение с точки зрения создания равных возможностей для участников рынка и защиты интересов потребителей", - сказал он.
Pərviz Şahbazov: "Enerji təhlükəsizliyi təchizatın etibarlılığı və istehlakçı maraqları ilə uzlaşdırılmalıdır"
Parviz Shahbazov: Energy security must be aligned with consumer interests
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