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    Пярвиз Шахбазов: Энергобезопасность должна быть согласована с интересами потребителей

    Энергетика
    • 14 октября, 2026
    • 11:05
    Пярвиз Шахбазов: Энергобезопасность должна быть согласована с интересами потребителей

    Развитие конкурентной среды в энергетическом секторе должно быть согласовано с энергетической безопасностью, надежностью поставок и интересами потребителей.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на III Национальном форуме по конкуренции в Баку.

    По его словам, здоровая конкурентная среда является одним из главных условий устойчивого экономического развития, предпринимательства и инвестиционной активности.

    "Конкуренция стимулирует эффективное использование ресурсов, инновации и повышение качества, а также имеет большое значение с точки зрения создания равных возможностей для участников рынка и защиты интересов потребителей", - сказал он.

    Пярвиз Шахбазов Энергетическая безопасность
    Pərviz Şahbazov: "Enerji təhlükəsizliyi təchizatın etibarlılığı və istehlakçı maraqları ilə uzlaşdırılmalıdır"
    Parviz Shahbazov: Energy security must be aligned with consumer interests
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