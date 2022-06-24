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В поселках Кюрдаханы и Маштага капитально ремонтируются дороги

В поселках Кюрдаханы и Маштага капитально ремонтируются дороги Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит капитальный ремонт дорог на территории поселков Кюрдаханы и Маштага Сабунчинского района Баку.
Инфраструктура
24 июня 2022 г. 17:25
В поселках Кюрдаханы и Маштага капитально ремонтируются дороги

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит капитальный ремонт дорог на территории поселков Кюрдаханы и Маштага Сабунчинского района Баку.

Как передает Report, об этом сообщили в агентстве.

Ремонтные работы на улице Арифа Абдуллаева в поселке Кюрдаханы ( протяженность 1 700 метров) близятся к завершению.

В жилом массиве Ханлар поселка Маштага ремонтные работы на участке дороги протяженностью 1 100 метров продолжаются.

Работы проводятся под контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

В текущем году в Сабунчинском районе планируется отремонтировать улицы протяженностью 12,7 км.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Kürdəxanı və Maştağa qəsəbələrinin yolları təmir edilir

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