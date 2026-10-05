В порту Актау началось дноуглубление для увеличения перевозок по ТМТМ

В морском порту Актау начаты основные дноуглубительные работы, которые будут способствовать росту объемов перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) до 30%.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана, проект также создаст условия для снижения стоимости морской транспортировки грузов ориентировочно на 10–15%.

Работы проводятся в связи с продолжающимся снижением уровня Каспийского моря, которое влияет на условия судоходства. Планируется извлечь около 1,3 млн кубометров грунта и увеличить глубину акватории порта до 6–7 метров.

Реализация проекта позволит повысить пропускную способность порта и безопасность мореплавания, а также будет способствовать привлечению инвестиций в портовую инфраструктуру.

Завершить дноуглубительные работы планируется до конца 2026 года.