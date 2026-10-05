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    В порту Актау началось дноуглубление для увеличения перевозок по ТМТМ

    Инфраструктура
    • 05 октября, 2026
    • 10:33
    В порту Актау началось дноуглубление для увеличения перевозок по ТМТМ

    В морском порту Актау начаты основные дноуглубительные работы, которые будут способствовать росту объемов перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) до 30%.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана, проект также создаст условия для снижения стоимости морской транспортировки грузов ориентировочно на 10–15%.

    Работы проводятся в связи с продолжающимся снижением уровня Каспийского моря, которое влияет на условия судоходства. Планируется извлечь около 1,3 млн кубометров грунта и увеличить глубину акватории порта до 6–7 метров.

    Реализация проекта позволит повысить пропускную способность порта и безопасность мореплавания, а также будет способствовать привлечению инвестиций в портовую инфраструктуру.

    Завершить дноуглубительные работы планируется до конца 2026 года.

    Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) Актау Казахстан
    Aktau limanında əsas dibdərinləşdirmə işlərinə başlanılıb
    Aktau Port launches dredging to boost Middle Corridor capacity
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