В октябре по Абшеронскому кольцевому маршруту перевезено более 1 млн пассажиров
Инфраструктура
- 03 ноября, 2025
- 15:14
"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) установили новый рекорд по количеству пассажиров, перевезенных по Абшеронскому кольцевому маршруту за месяц.
Об этом Report сообщили в АЖД.
Согласно информации, в октябре по железной дороге перевезено 1 млн 68 тыс. 212 человек.
Последние новости
15:36
Фото
XRG подписало соглашение об условиях приобретения доли в ЗАО "Южный газовый коридор"Бизнес
15:29
СМИ: США планируют отправить войска для борьбы с наркокартелями в МексикеДругие страны
15:28
Президент Казахстана наградил посла в Азербайджане орденом "Курмет"Внешняя политика
15:23
Азербайджан примет участие в совещании по рыбным ресурсам Каспия в АшхабадеЭкология
15:17
Григорян обсудил с представителем ЕК проект TRIPPВ регионе
15:14
В октябре по Абшеронскому кольцевому маршруту перевезено более 1 млн пассажировИнфраструктура
15:12
На суде над гражданами Армении прокуроры приступили к озвучиванию обвинительной речиПроисшествия
15:09
Великобритании передала Украине дополнительные Storm ShadowДругие страны
15:04
Фото