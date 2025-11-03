В октябре по Абшеронскому кольцевому маршруту перевезено более 1 млн пассажиров

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) установили новый рекорд по количеству пассажиров, перевезенных по Абшеронскому кольцевому маршруту за месяц.

Об этом Report сообщили в АЖД.

Согласно информации, в октябре по железной дороге перевезено 1 млн 68 тыс. 212 человек.