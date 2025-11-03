Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В октябре по Абшеронскому кольцевому маршруту перевезено более 1 млн пассажиров

    03 ноября, 2025
    15:14
    В октябре по Абшеронскому кольцевому маршруту перевезено более 1 млн пассажиров

    "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) установили новый рекорд по количеству пассажиров, перевезенных по Абшеронскому кольцевому маршруту за месяц.

    Об этом Report сообщили в АЖД.

    Согласно информации, в октябре по железной дороге перевезено 1 млн 68 тыс. 212 человек.

    Oktyabrda Abşeron dairəvi marşrutu ilə 1 milyondan çox sərnişin daşınıb
    Over 1M passengers transported via Absheron circular route in October

