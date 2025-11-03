Oktyabrda Abşeron dairəvi marşrutu ilə 1 milyondan çox sərnişin daşınıb
İnfrastruktur
- 03 noyabr, 2025
- 15:00
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) bir ay ərzində Abşeron dairəvi marşrutu ilə daşınan sərnişin sayında yeni rekorda imza atıb.
Bu barədə "Report"a ADY-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, oktyabrda dəmir yolu ilə 1 milyon 68 min 212 nəfər səfər edib.
