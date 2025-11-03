İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Oktyabrda Abşeron dairəvi marşrutu ilə 1 milyondan çox sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    • 03 noyabr, 2025
    • 15:00
    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) bir ay ərzində Abşeron dairəvi marşrutu ilə daşınan sərnişin sayında yeni rekorda imza atıb.

    Bu barədə "Report"a ADY-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, oktyabrda dəmir yolu ilə 1 milyon 68 min 212 nəfər səfər edib.

    ADY sərnişin daşınması Sərnişin
    В октябре по Абшеронскому кольцевому маршруту перевезено более 1 млн пассажиров

