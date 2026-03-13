Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    В ОЧЭС подчеркнули важность координации при развитии Среднего коридора

    Инфраструктура
    • 13 марта, 2026
    • 13:57
    В ОЧЭС подчеркнули важность координации при развитии Среднего коридора

    Дополнительные проекты, реализуемые в рамках Среднего коридора, направлены на укрепление транспортной связанности между Азией и Европой и требуют тесной координации международных структур.

    Как сообщает Report, об этом заявил бывший министр иностранных дел Румынии (2008, 2015–2017), генеральный секретарь Постоянного международного секретариата ОЧЭС Лазар Команеску на панельной сессии в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

    По его словам, важным условием успешной реализации подобных инициатив является эффективное взаимодействие между международными и региональными организациями, работающими в этой сфере.

    Команеску отметил, что в рамках ОЧЭС уже проделан значительный объем работы по развитию ключевых проектов транспортной связанности.

    "Очень важным элементом является также разработанная нами стратегия упрощения процедур, направленная на облегчение пересечения границ и развитие транспортных маршрутов", - подчеркнул он.

    Подводя итог, Команеску заявил, что сотрудничество и взаимодополняемость между организациями позволит более эффективно использовать ресурсы при реализации подобных проектов.

    "Какие бы проекты ни разрабатывались правительствами, властями или международными организациями - они не будут успешными, если деловое и экономическое сообщество не будет вовлечено с самого начала в разработку, принятие решений и реализацию этих инициатив, включая такие проекты, как Средний коридор", - заключил он.

    Лазар Команкску Глобальный Бакинский форум Средний коридор
    QDİƏT Orta Dəhlizin inkişafında koordinasiyanın vacibliyini vurğulayıb
