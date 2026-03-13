İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    QDİƏT Orta Dəhlizin inkişafında koordinasiyanın vacibliyini vurğulayıb

    İnfrastruktur
    • 13 mart, 2026
    • 14:06
    QDİƏT Orta Dəhlizin inkişafında koordinasiyanın vacibliyini vurğulayıb

    Orta Dəhliz çərçivəsində həyata keçirilən əlavə layihələr Asiya ilə Avropa arasında nəqliyyat bağlantısının gücləndirilməsinə yönəlib və beynəlxalq qurumların sıx koordinasiyasını tələb edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rumıniyanın sabiq xarici işlər naziri (2008, 2015–2017), Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (QDİƏT) Daimi Beynəlxalq Katibliyi baş katibi Lazar Komanesku XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində keçirilən panel sessiyasında bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, bu cür təşəbbüslərin uğurla həyata keçirilməsinin mühüm şərti bu sahədə fəaliyyət göstərən beynəlxalq və regional təşkilatlar arasında səmərəli qarşılıqlı əməkdaşlıqdır.

    Komanesku qeyd edib ki, QDİƏT çərçivəsində əsas nəqliyyat bağlantısı layihələrinin inkişafı üzrə artıq xeyli iş görülüb.

    "Həmçinin prosedurların sadələşdirilməsi ilə bağlı hazırladığımız strategiya da çox vacib elementdir və sərhədkeçmənin asanlaşdırılmasına və nəqliyyat marşrutlarının inkişafına yönəlib", - o vurğulayıb.

    Komanesku bəyan edib ki, təşkilatlar arasında əməkdaşlıq və bir-birini tamamlama bu cür layihələrin həyata keçirilməsində resurslardan daha səmərəli istifadə etməyə imkan verəcək.

    "Hökumətlər, hakimiyyət orqanları və ya beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən hazırlanan layihələr biznes və iqtisadi icmanın əvvəlcədən bu təşəbbüslərin hazırlanmasına, qərarların qəbuluna və həyata keçirilməsinə cəlb edilməsə, uğurlu olmayacaq, bu halda Orta Dəhliz kimi layihələr də istisna deyil", - o vurğulayıb.

    Orta Dəhliz Qlobal Bakı Forumu Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (QDİƏT)
    В ОЧЭС подчеркнули важность координации при развитии Среднего коридора

    Son xəbərlər

    14:41

    Naxçıvan iqtisadiyyatı 1 %-dən çox böyüyüb

    Maliyyə
    14:35

    Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 3 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    14:34

    Pakistanda patrul avtomobili partladılıb, yeddi polis əməkdaşı ölüb

    Digər ölkələr
    14:31

    Azərbaycanda 2 ayda özəlləşdirmədən büdcəyə 66 milyon manat daxil olub

    Maliyyə
    14:30

    Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

    Daxili siyasət
    14:22

    Ötən il Azərbaycanda 1287 yeni İİV xəstəsi qeydə alınıb

    Sağlamlıq
    14:19
    Foto

    Mürsəl İbrahimov Bərdədə vətəndaşları qəbul edib

    Hadisə
    14:15

    Yan Kubiş: Slovakiya Prezidentinin Azərbaycana səfərinə hazırlıq görülür - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    14:13

    Rəşid Alimov: Mərkəzi Asiya Orta Dəhlizin əsas elementinə çevrilir

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti