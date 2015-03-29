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    На некоторых дорогах Баку наблюдаются автомобильные пробки

    Плотность движения автомобильного транспорта наблюдается в основном на проспекте Ататюрка

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Сегодня утром на дорогах Баку не наблюдается плотности автомобильного движения.

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, в настоящее время плотность движения автомобильного транспорта наблюдается в основном на проспекте Ататюрка (в направлении станции метро "Гянджлик").

    В то же время на проспекте Азадлыг, на пересечении с улицей Джафара Хандана, наблюдается интенсивность автомобильного потока. 

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