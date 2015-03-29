На некоторых дорогах Баку наблюдаются автомобильные пробки

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Сегодня утром на дорогах Баку не наблюдается плотности автомобильного движения.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, в настоящее время плотность движения автомобильного транспорта наблюдается в основном на проспекте Ататюрка (в направлении станции метро "Гянджлик").

В то же время на проспекте Азадлыг, на пересечении с улицей Джафара Хандана, наблюдается интенсивность автомобильного потока.