В Нахчыване снижена стоимость проезда в общественном транспорте

С сегодняшнего дня цена на внутригородские пассажирские перевозки в Нахчыване установлена в размере 30 гяпиков независимо от расстояния.

С сегодняшнего дня цена на внутригородские пассажирские перевозки в Нахчыване установлена в размере 30 гяпиков независимо от расстояния.

Как сообщает Report со ссылкой на Nuhçıxan, согласно решению Тарифного совета от 30 июля 2018 года, внутригородские тарифы по всей стране были установлены в размере 30 гяпиков. Однако в городе Нахчыван с лета 2022 года цены были повышены и установлены на уровне 40 гяпиков.

В качестве причины указывалось то, что Государственная транспортная служба Нахчыванской Автономной Республики закупает новые автобусы без государственной поддержки и выплачивает кредиты.

После критических публикаций в прессе сегодня Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики направил в соответствующие органы постановление от 14 марта 2022 года "О тарифах на пассажирские перевозки на регулярных автобусных маршрутах в Нахчыванской Автономной Республике". На основании этих тарифов с сегодняшнего дня цены установлены в размере 30 гяпиков независимо от расстояния.

Снижение цен на внутригородские пассажирские перевозки подтвердил и директор Государственной транспортной службы Нахчыванской Автономной Республики Али Гусейналиев. Касаясь причины завышения цен, он ответил, что в свое время указ был получен от вышестоящих органов.