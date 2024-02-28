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В Милли Меджлисе проходят слушания по водному хозяйству

В Милли Меджлисе проходят слушания по водному хозяйству В Милли Меджлисе проходят слушания на тему "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы".
Инфраструктура
28 февраля 2024 г. 11:05
В Милли Меджлисе проходят слушания по водному хозяйству

В Милли Меджлисе проходят слушания на тему "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы".

Как сообщает Report, слушания организованы Комитетом по природным ресурсам, энергетике и экологии совместно с Комитетом по аграрной политике.

В них принимают участие председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов, заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров, заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева и другие официальные лица.

Председатель Комитета по аграрной политике Тахир Рзаев заявил, что напряженность между странами создает серьезные проблемы в различных отраслях, оказывая влияние в том числе и на водное хозяйство. По его мнению, эти процессы не обошли стороной и Азербайджан.

Председатель Комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов отметил, что протекающая по территории Азербайджана река Кура постоянно загрязняется со стороны Грузии и Армении. Он напомнил, что Армения и Грузия еще не присоединились к международным конвенциям в области охраны окружающей среды, в то время как Азербайджан является участником 17 различных международных конвенций в этой области, в том числе по охране трансграничных водотоков.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament holding hearings on water management
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə su təsərrüfatı ilə bağlı dinləmələr keçirilir

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