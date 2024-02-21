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В марте в Агдаме начнется строительство нового жилого квартала

В марте в Агдаме начнется строительство нового жилого квартала В марте в городе Агдаме начнется строительство нового жилого квартала.
Инфраструктура
21 февраля 2024 г. 14:12
В марте в Агдаме начнется строительство нового жилого квартала

В марте в городе Агдаме начнется строительство нового жилого квартала.

Как сообщает Report, об этом заместитель специального представителя президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Башир Гаджиев заявил на конференции "Реконструкция инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Карабахском регионе".

"В настоящее время в Агдаме ведется строительство сел Сарыджалы, Хыдырлы и Кянгярли. В следующем году планируется их заселение", - сказал Б.Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Ağdamda daha bir yaşayış məhəlləsinin inşasına başlanılacaq

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