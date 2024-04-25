В Лачын можно будет ездить на своем автомобиле

С 27 апреля граждане Азербайджана смогут ездить на своих автомобилях не только в Шушу и Суговушан, но и в город Лачын.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении министерства цифрового развития и транспорта и Государственного агентства по туризму.

Разрешение на посещение городов Шуша и Лачын и поселка Суговушан граждане смогут получить на портале "Yolumuz Qarabağa", начиная с завтрашнего дня. Срок действия разрешения - 2 дня.

Поездку можно совершить на личных легковых автомобилях, рассчитанных не более чем на 9 посадочных мест.

В город Лачын можно будет попасть через пропускной пункт Алханлы Физулинского района по "Зафар йолу" и через поселок Горадиз по маршруту Джебраил - Зангилан - Губадлы - Лачын.