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В Лачын можно будет ездить на своем автомобиле

В Лачын можно будет ездить на своем автомобиле
Инфраструктура
25 апреля 2024 г. 11:04
В Лачын можно будет ездить на своем автомобиле

С 27 апреля граждане Азербайджана смогут ездить на своих автомобилях не только в Шушу и Суговушан, но и в город Лачын.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении министерства цифрового развития и транспорта и Государственного агентства по туризму.

Разрешение на посещение городов Шуша и Лачын и поселка Суговушан граждане смогут получить на портале "Yolumuz Qarabağa", начиная с завтрашнего дня. Срок действия разрешения - 2 дня.

Поездку можно совершить на личных легковых автомобилях, рассчитанных не более чем на 9 посадочных мест.

В город Лачын можно будет попасть через пропускной пункт Алханлы Физулинского района по "Зафар йолу" и через поселок Горадиз по маршруту Джебраил - Зангилан - Губадлы - Лачын.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşları minik avtomobilləri ilə Laçına səfər edə biləcəklər

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