Жуков: Мир между Азербайджаном и Арменией поможет разблокировать экономические коридоры

Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией и достижение мирного соглашения поможет региону разблокировать экономические коридоры.

Азиатский банк развития надеется, что между Арменией и Азербайджаном будет достигнуто долгосрочное мирное соглашение, потому что это помогло бы региону открыть довольно значительные экономические коридоры.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом в ходе брифинга заявил генеральный директор регионального департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков.

"Это позволило бы еще больше диверсифицировать торговлю не только для Армении, но и для других стран нашего региона",- добавил он.

Он также отметил, что банк выразил надежду на сотрудничество с правительством Армении по этим вопросам.