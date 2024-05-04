Жуков: Мир между Азербайджаном и Арменией поможет разблокировать экономические коридоры

Азиатский банк развития надеется, что между Арменией и Азербайджаном будет достигнуто долгосрочное мирное соглашение, потому что это помогло бы региону открыть довольно значительные экономические коридоры.
Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом в ходе брифинга заявил генеральный директор регионального департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков.
"Это позволило бы еще больше диверсифицировать торговлю не только для Армении, но и для других стран нашего региона",- добавил он.
Он также отметил, что банк выразил надежду на сотрудничество с правительством Армении по этим вопросам.