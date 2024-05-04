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Жуков: Мир между Азербайджаном и Арменией поможет разблокировать экономические коридоры

Жуков: Мир между Азербайджаном и Арменией поможет разблокировать экономические коридоры Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией и достижение мирного соглашения поможет региону разблокировать экономические коридоры.
Инфраструктура
4 мая 2024 г. 14:23
Жуков: Мир между Азербайджаном и Арменией поможет разблокировать экономические коридоры

Азиатский банк развития надеется, что между Арменией и Азербайджаном будет достигнуто долгосрочное мирное соглашение, потому что это помогло бы региону открыть довольно значительные экономические коридоры.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом в ходе брифинга заявил генеральный директор регионального департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков.

"Это позволило бы еще больше диверсифицировать торговлю не только для Армении, но и для других стран нашего региона",- добавил он.

Он также отметил, что банк выразил надежду на сотрудничество с правительством Армении по этим вопросам.

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Версия на азербайджанском языке Jukov: “Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh iqtisadi dəhlizlərin açılmasına kömək edəcək”

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