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На освобожденные территории можно будет ездить на своем автомобиле

На освобожденные территории можно будет ездить на своем автомобиле С 27 декабря граждане Азербайджана наряду с регулярными автобусными рейсами и групповыми туристическими поездками на освобожденные территории страны смогут ездить в Шушу и Суговушан на своих автомобилях.
Инфраструктура
23 декабря 2023 г. 12:49
На освобожденные территории можно будет ездить на своем автомобиле

С 27 декабря граждане Азербайджана наряду с регулярными автобусными рейсами и групповыми туристическими поездками на освобожденные территории страны смогут ездить в Шушу и Суговушан на своих автомобилях.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства цифрового развития и транспорта и Государственного агентства по туризму.

Разрешение на посещение города Шуша и поселка Суговушан граждане смогут получить на портале "Yolumuz Qarabağa", начиная с завтрашнего дня.
В город Шуша можно будет попасть через пропускной пункт Алханлы Физулинского района по "Зафар йолу", а в поселок Суговушан - через Тертер и Горанбой (село Тапгарагоюнлу).

Поездку можно совершить на личных легковых автомобилях, рассчитанных не более чем на 9 посадочных мест. Разрешения будут выдаваться на два дня для города Шуша и на один день для поселка Суговушан. На первоначальном этапе планируется в сутки выдавать 80 таких разрешений для посещения города Шуша и 60 - для тех, кто едет в Суговушан.

Дополнительную информацию граждане могут получить на портале "Yolumuz Qarabağa".

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