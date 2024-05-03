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На ряде дорог Баку наблюдаются пробки

На ряде дорог Баку наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
3 мая 2024 г. 08:29
На ряде дорог Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра;

7. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

8. Проспект Бабека, в направлении центра;

9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

10. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

11. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении круга "Гялябя".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

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