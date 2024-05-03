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Микаил Джаббаров обсудил с гендиректором ЕК партнерство с Евросоюзом в рамках COP29

Микаил Джаббаров обсудил с гендиректором ЕК партнерство с Евросоюзом в рамках COP29 Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с гендиректором Еврокомиссии по расширению и политике соседства Гертом Яном Копманом партнерство с ЕС в рамках COP29.
Инфраструктура
3 мая 2024 г. 17:38
Микаил Джаббаров обсудил с гендиректором ЕК партнерство с Евросоюзом в рамках COP29

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с гендиректором Еврокомиссии по расширению и политике соседства Гертом Яном Копманом партнерство с ЕС в рамках COP29.

Как сообщает Report, об этом Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

Министр подчеркнул, что в рамках встречи с Копманом были обсуждены вопросы сотрудничества по ряду направлений.

"В частности обсудили реализацию в Азербайджане экономического и инвестиционного плана в рамках приоритетов Восточного партнерства на 2021-2025 годы, партнерство с ЕС в рамках COP29, общие вопросы сотрудничества с Евросоюзом", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, European Commission mull partnership with EU within COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоŞərq Tərəfdaşlığı çərçivəsində İnvestisiya Planının Azərbaycanda icrası müzakirə edilib

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