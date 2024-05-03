Микаил Джаббаров обсудил с гендиректором ЕК партнерство с Евросоюзом в рамках COP29

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с гендиректором Еврокомиссии по расширению и политике соседства Гертом Яном Копманом партнерство с ЕС в рамках COP29.

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с гендиректором Еврокомиссии по расширению и политике соседства Гертом Яном Копманом партнерство с ЕС в рамках COP29.

Как сообщает Report, об этом Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

Министр подчеркнул, что в рамках встречи с Копманом были обсуждены вопросы сотрудничества по ряду направлений.

"В частности обсудили реализацию в Азербайджане экономического и инвестиционного плана в рамках приоритетов Восточного партнерства на 2021-2025 годы, партнерство с ЕС в рамках COP29, общие вопросы сотрудничества с Евросоюзом", - говорится в публикации.