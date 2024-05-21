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В Вашингтоне стартовал восьмой ежегодный Транскаспийский форум

В Вашингтоне стартовал восьмой ежегодный Транскаспийский форум В Вашингтоне стартовал восьмой ежегодный Транскаспийский форум под названием "Как максимально увеличить пропускаемость Среднего коридора".
Инфраструктура
21 мая 2024 г. 17:55
В Вашингтоне стартовал восьмой ежегодный Транскаспийский форум

В Вашингтоне начал работу восьмой ежегодный Транскаспийский форум на тему "Как максимально увеличить пропускную способность Среднего коридора".

Как сообщает Report, в мероприятии, организованном аналитическим центром Сaspian Policy Center, принимают участие аккредитованные в США руководители дипмиссий стран Каспийского региона, в том числе посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.

На церемонии открытия исполнительный директор Сaspian Policy Center Эфган Нифти подчеркнул, что за последние двенадцать месяцев в Каспийском регионе произошли значимые события. Среди них – прогресс в развитии Среднего коридора, а также в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, рост глобальных инвестиций и переход к использованию возобновляемых источников энергии.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Центральной и Южной Азии Джон Марк Поммершайм, в свою очередь отметил, что политика правительства США в отношении Транскаспийского региона является ключевым элементом политики страны в отношении всей Центральной Азии.

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