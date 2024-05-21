Посол: По Среднему коридору могут поставляться не только товары, но и энергоресурсы и технологии

Посол: По Среднему коридору могут поставляться не только товары, но и энергоресурсы и технологии

Зеленый энергетический коридор Каспий-ЕС, предложенный Азербайджаном, также является частью Среднего коридора, через который могут передаваться не только товары, но и энергия и технологии.

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Зеленый энергетический коридор Каспий-ЕС, предложенный Азербайджаном, является частью Среднего коридора, через который могут поставляться не только товары, но и энергоресурсы и технологии. Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим сказал на восьмом ежегодном Транскаспийском форуме, посвященного увеличению пропускной способности Среднего коридора. "Мы надеемся, что сможем работать со всеми заинтересованными партнерами [по маршруту Среднего коридора], но мы также надеемся, что Соединенные Штаты останутся одним из самых важных и верных друзей этого региона", - добавил он. Подпишитесь на наш Telegram канал