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В Баку внедряют новую маршрутную сеть

В Баку внедряют новую маршрутную сеть В рамках программы трансформации мобильности в Азербайджане начато внедрение новой маршрутной сети.
Инфраструктура
2 мая 2024 г. 18:18
В Баку внедряют новую маршрутную сеть

В рамках программы трансформации мобильности в Азербайджане начато внедрение новой маршрутной сети.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, агентство разработало новую маршрутную сеть с целью улучшить возможности мобильности столицы и сделать общественный транспорт более доступным для населения.

"Новая маршрутная сеть была смоделирована с помощью “цифрового близнеца” Баку. В результате было установлено, что новая сеть существенно повысит доступность и скорость общественного транспорта. В новой маршрутной сети будет внедрена новая сеть автобусных полос", - отметили в AYNA.

На первом этапе реализации проекта будут запущены 5 новых маршрутных линий в поселках Говсан, Мардакян и Шувалан.

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