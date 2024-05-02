В Баку внедряют новую маршрутную сеть

В рамках программы трансформации мобильности в Азербайджане начато внедрение новой маршрутной сети.

В рамках программы трансформации мобильности в Азербайджане начато внедрение новой маршрутной сети.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, агентство разработало новую маршрутную сеть с целью улучшить возможности мобильности столицы и сделать общественный транспорт более доступным для населения.

"Новая маршрутная сеть была смоделирована с помощью “цифрового близнеца” Баку. В результате было установлено, что новая сеть существенно повысит доступность и скорость общественного транспорта. В новой маршрутной сети будет внедрена новая сеть автобусных полос", - отметили в AYNA.

На первом этапе реализации проекта будут запущены 5 новых маршрутных линий в поселках Говсан, Мардакян и Шувалан.