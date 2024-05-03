Обнародованы детали Генплана города Кяльбаджар

Обнародованы детали утвержденного “Генерального плана развития города Кяльбаджар до 2040 года”.

Обнародованы детали утвержденного “Генерального плана развития города Кяльбаджар до 2040 года”.

Как сообщает Report, Генплан был утвержден Кабинетом министров 1 мая 2024 года.

Концепция Генплана города, разрушенного в результате 30-летней армянской оккупации, была составлена с учетом его состояния до оккупации и рельефа местности, историко-архитектурных традиций.

План разработан по заказу Государственного комитета по градостроительству и архитектуре опытными специалистами швейцарской компании S.A. Partners и Бакинского государственного проектного института.

Согласно Генплану, город Кяльбаджар будет включать в себя также близлежащее село Бояглы. Главная улица, которая берет свое начало от основного въезда в город в северо-восточном направлении и протягивается в юго-западном, составляет основу планировочной структуры.

В районе, где улица берет начало, предусмотрена промышленная и производственная зона города. В средней части будет располагаться центр города, а в районе, где главная улица заканчивается, согласно Генплану, будут построены объекты туризма и социального обслуживания.

Следует отметить, что в Генеральном плане Кяльбаджара от 1969 года площадь города составляла 130 га, а население - 7500 человек. Согласно новому документу, к 2040 году площадь города увеличится в два раза - около 290 га, население составит 17 000 человек. Центр города будет состоять из среднеэтажных многоквартирных и административных зданий. В окрестностях будут построены частные жилые дома.

Планируется построить 4 школы (на 960 ученических мест), 4 детских сада (на 520 мест), 2 больницы (на 160 коек), 1 реабилитационный центр (на 150 коек), музеи "Оккупации" и "Победы", гостиницы, различные объекты общественного питания и спортивные площадки.

Согласно Генплану, 22% площади города или 60 га будут составлять зеленые насаждения. Так, в других городах страны норматив зеленых насаждений на душу населения составляет 7-10 м², а в Кяльбаджаре этот показатель составит 33 м².

Дорожная инфраструктура города также будет построена с использованием современных стандартов. Будут построены 27 км автомобильных и 22 км велосипедных дорог.